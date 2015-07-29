T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya NATO'ya gözdağı verdi

Rusya, NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna'yı de içine alacak şekilde doğuya doğru genişlemesine karşı uyarıda bulundu. Rusya'ya göre, bu 'siyasi bir oyun' olur.

29 Temmuz 2015 00:23


Rusya'nın NATO nezdindeki Büyükelçisi Alexander Grushko, ittifakı Ukrayna ile Gürcistan'ı üyeliğe kabul ederek doğuya doğru genişlemeye karşı uyardı. Grushko, bu tür bir siyasi oyunun tüm Avrupa açısından ağır jeopolitik sonuçları olabileceğini belirtti. LifeNews kanalına açıklamalarda bulunan Grushko, Brüksel ve diğer Avrupa başkentlerindeki yetkililerin, NATO'nun genişlemesinin yaratacağı tehlikenin ve bunun olası feci sonuçlarının farkında olduğunu umduğunu söyledi.

Grushko, Ukrayna'yı ise doğrudan ikaz etti. Rus yetkili, olası bir NATO üyeliğinin, Ukrayna toplumunu ikiye böleceğini ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliği tırmandıracağını belirtti.

Rusya, Batı ile yaşadığı gerginlik nedeniyle hafta sonu deniz doktrinini yenilemişti. Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin deniz doktrininde, 'NATO'nun doğuya doğru genişlemesi nedeniyle' değişiklik yapma gereği duyduklarını söylemişti. Yeni düzenlemelere göre, Arktika ve Atlantik de Rus donanmasının ilgi alanları arasına alındı. Ayrıca, donanmanın Kırım'daki varlığının genişletilmesi hedefleniyor.

Rusya, aralık ay sonunda yeni bir deniz doktrini kabul etmişti. Bu doktrinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya'nın güvenliği açısından bir tehdit olarak nitelendirilmişti. NATO buna karşılık olarak Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde 5 bin asker, tank ve ağır silah üslendirme kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya NATO GürcistanUkraynaNATOBüyükelçisi Alexander GrushkoGürcistanAvrupaGrushko BrükselBatıYardımcısı Dmitriy RogozinArktikaAtlantikRusKırımRusyaBaltıkDoğu AvrupaDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24