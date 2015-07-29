Rusya NATO'ya gözdağı verdi



Rusya'nın NATO nezdindeki Büyükelçisi Alexander Grushko, ittifakı Ukrayna ile Gürcistan'ı üyeliğe kabul ederek doğuya doğru genişlemeye karşı uyardı. Grushko, bu tür bir siyasi oyunun tüm Avrupa açısından ağır jeopolitik sonuçları olabileceğini belirtti. LifeNews kanalına açıklamalarda bulunan Grushko, Brüksel ve diğer Avrupa başkentlerindeki yetkililerin, NATO'nun genişlemesinin yaratacağı tehlikenin ve bunun olası feci sonuçlarının farkında olduğunu umduğunu söyledi.

Grushko, Ukrayna'yı ise doğrudan ikaz etti. Rus yetkili, olası bir NATO üyeliğinin, Ukrayna toplumunu ikiye böleceğini ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliği tırmandıracağını belirtti.

Rusya, Batı ile yaşadığı gerginlik nedeniyle hafta sonu deniz doktrinini yenilemişti. Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin deniz doktrininde, 'NATO'nun doğuya doğru genişlemesi nedeniyle' değişiklik yapma gereği duyduklarını söylemişti. Yeni düzenlemelere göre, Arktika ve Atlantik de Rus donanmasının ilgi alanları arasına alındı. Ayrıca, donanmanın Kırım'daki varlığının genişletilmesi hedefleniyor.

Rusya, aralık ay sonunda yeni bir deniz doktrini kabul etmişti. Bu doktrinde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya'nın güvenliği açısından bir tehdit olarak nitelendirilmişti. NATO buna karşılık olarak Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinde 5 bin asker, tank ve ağır silah üslendirme kararı almıştı.