Rusya: NATO güçlerinin Bulgaristan ve Romanya'dan çekilmesini istiyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'dan istenen 'güvenlik garantileri' arasında NATO güçlerinin Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesi de olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Moskova tarafından işgal edileceğine dair endişeler artarken Moskova, daha önce gündeme getirdiği 'güvenil garantilerini' detaylandırdı.

Moskova, Ukrayna'ya NATO üyeliği kapısının kapatılmasının yanı sıra NATO'nun 1997 sınırlarına dönmesini istemişti. Bu talep doğrultusunda geçmişte Demir Perde'nin doğusunda kalan ve NATO'ya 1997'den sonra katılan Bulgaristan ve Romanya konusunda ne yapılmasının istendiği soru işaretleri oluşturmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu talep doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya'dan tüm NATO asker, silah ve askeri teçhizatlarının çekilmesini istediklerini ifade etmişti.

ABD ve NATO daha önce bu taleplerin kabul edilmeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.