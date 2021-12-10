Rusya, NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan'a verilen üyelik sözlerinin geri çekilmesini istedi

Moskova yönetimi, NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan'a 2008 yılında verilen üyelik taahhüdünü iptal etmesini ve Rusya sınırına silah konuşlandırmama sözü vermesini istedi.

Rus lider Vladimir Putin'in daha önce sözünü ettiği ve şu ana kadar yapılmış en kapsamlı talep listesi Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. NATO'nun son yıllarda doğuya doğru ilerlediğine dikkati çekilen açıklamada, Rusya'nın bu konudaki endişelerinin kayda alınmadığı vurgulandı.

Euronews'in haberine göre açıklamada askeri uçak ve gemilerin çatışmayla burun buruna gelmesini engellemek için düzenli diyalog toplantıları düzenleme önerisi de bulunuyor.

"Diyaloğa acilen ihtiyaç duyulmaktadır"

Açıklamada, "Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmaya devam ettiği ve kritik noktaya geldiği zamanda, böyle bir diyaloğa acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe alma yolunda ilerlediğini ve bunun ülkeye füze sistemleri yerleştirilerek Rusya'yı hedef alma ihtimali anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu tür sorumsuz davranış, güvenliğimiz için kabul edilemez tehditler oluşturmakta, ilgili taraflar için Avrupa'da büyük sorun yaratacak ciddi askeri riskleri kışkırtıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Böylesine sorumsuz bir davranış, güvenliğimize kabul edilemez bir tehdit oluşturur ve Avrupa genelinde bir gerilime varacak kadar tüm paydaşlar için askeri riskleri beraberinde getirir," ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı artan meydan okumanın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, NATO üyesi ülkelere ait uçakların Karadeniz'de Rus sınırlarının yakınlarında "kışkırtıcı" uçuşlar yaptığı belirtildi.

"Ukrayna'yı Gözden Çıkarmayın"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin, daha az saldırgan hale getirmek yerine Rusya'nın iştahını artıracağını ifade etti.

Kuleba'nın "Ukrayna'yı Gözden Çıkarmayın" başlıklı makalesi Foreing Affairs'ta yayımlandı.

Makalesinde Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair istediği garantinin onu daha az saldırgan yapacağını düşünmenin aptalca olduğunu belirten Kuleba, tarihin bölgede Ukrayna ya da başka bir ülkenin tarafsız kalma taahhüdünün Rusya Devlet Başkanı'nın iştahını daha da artırdığını gösterdiğini ifade etti.

Kuleba, Batı'nın Rusya ile NATO'ya ilişkin müzakere ederek taviz vermemesi gerektiğini ve bu ültimatomu reddetmek yerine sadece görmezden gelmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yandan da ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'yı caydırmak için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Kuleba, bahar döneminde Rusya'nın askeri yığınağına karşı Ukrayna'ya verilen destek örneğinde olduğu gibi taviz vermekten ziyade caydırıcılığın başarılı geçmişi olduğunu ifade etti.