Rusya, Nariman Celal ve 5 Kırım Türkünü gözaltına aldı

Rusya, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve 5 Kırım Türkünü gözaltına aldı. Gözaltı ve tutuklamalara Kırım Derneği Genel Merkezi yetkilileri tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya, "Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in bu sabah (4 Eylül) Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik. Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" cevabını verdi.