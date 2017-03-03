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Rusya: Münbiç, Suriye ordusuna devredilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD'nin Münbiç'ten çıkmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce vurulacağını söylemişti

03 Mart 2017 18:21

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Daire Başkanı Sergey Rudskoy, Münbiç'in Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre, Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, PYD ve PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi.

Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD'nin Münbiç'ten çıkmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce vurulacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.

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