T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Rusya: Muhaliflerin son kalesi Duma'da Suriye bayrağı dalgalanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam'ın doğusunda kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'da Suriye bayrağı dalgalandığını duyurdu. Suriye askerlerinin ise henüz kente girmediği bildiriliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam'ın doğusunda kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen, muhaliflerin son kalesi Duma'da Suriye bayrağı dalgalandığını duyurdu. Suriye askerlerinin ise henüz Duma'ya girmediği bildiriliyor.

Suriye'deki Rus Barış ve Uzlaşı Merkezi Başkanı Yuri Yevtuşenko da "Duma'da bir binaya Suriye bayrağı diktiler, bu bölgenin kontrolünün dolayısıyla tüm Doğu Guta'nın kontrolünün onlara geçtiğine işaret ediyor" dedi.

Suriye hükümeti ile müttefikleri Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca kuşatılan muhalif militanlar bölgeden çekilirken Rus askerleri de devriye görevi için Perşembe günü Duma'ya konuşandı.

Londra merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Ceyş-ul İslam savaşçıları ağır silahlarını Çarşamba günü Rus askerlerine teslim etti. Ceyş el İslam'ın, liderleri İssam Buveydani dâhil yönetici kadrosunun büyük bir kısmı Çarşamba akşamı Duma'yı terk etti ve Suriye'nin kuzeyine gitti" dedi.

Muhalif militanlar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 40 bin kişinin Duma'dan ayrıldığı Suriye'nin kuzeyine gittiği bildiriliyor.

Doğu Guta sınırındaki Suriyeli bir askeri yetkili, Duma'dan tahliyelerin Perşembe günü sonuna kadar bitmesini beklediklerini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, Rus bayraklı ve askeri armalı araçların bölgede konuşlandığını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rusya Savunma BakanlığıDuma SuriyeSuriyeDumaSuriye Rus BarışUzlaşı Merkezi Başkanı Yuri YevtuşenkoDoğu GutaRusyaRusPerşembeLondraHakları GözlemeviCeyşBuveydaniGutaSuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24