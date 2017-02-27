Rusya muhalif siyasetçiyi unutmadı

Moskova'da Kremlin Sarayı'nın karşısındaki bir köprüde yürürken iki yıl önce suikasta kurban giden muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

27 Şubat 2015'te Ukraynalı kız arkadaşı ile çıktığı restorandan evine yürüyen 55 yaşındaki Nemtsov, Kremlin Sarayı'nın yakınlarındaki köprüde bir arabadan açılan ateşle öldürülmüştü.

Reform yanlısı bir demokrat olan ve Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin döneminde başbakan yardımcılığı yapan Nemtsov, Rus lider Vladimir Putin'e karşı muhalifliği ile biliniyordu.

Nemtsov'un ölümünden ötürü beş Çeçen'in yargılanması halen devam ediyor. Zanlılar suçlamaları reddederken Nemtsov'un ailesi cinayetin emrini kimin verdiğinin hiçbir zaman bulunmamasından korkuyor.

Pazar günü düzenlenen yürüyüş sırasında, 'Rusya özgür olacak' ve 'Putin savaş demek' gibi sloganlar atıldı.

BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford, yürüyüşte kullanılan "Kırım'ın işgaline karşıyım", "Bize seçimlerimizi geri verin fareler", "Putinsiz bir Rusya için" gibi sloganların Nemtsov'un sözleri olduğunu hatırlatıyor.

Nemtsov, Ukrayna'daki savaştan ötürü Putin'i suçluyordu.

Nemtsov, ölümünden önce Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalara askeri müdahalesini ortaya çıkarması beklenen bir rapor hazırlıyordu.

Rainsford, yürüyüşün Nemtsov'u hatırlamak için olduğu kadar bir karşı duruş amacı da taşıdığını söylüyor.

Cinayetin gerçekleştiği noktadan başlayan yürüyüş sırasında muhalif siyasetçiyi anmak için fotoğrafları ve çiçekler taşındı.

Yürüyüşe katılanlardan Galina Zolina, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Buraya Nemtsov'un dürüstlüğünü ve cesaretini anmaya geldik. Yetkililere unutmadığımızı göstermek istiyoruz" dedi.

Organizatörlerden Ilya Yashi ise Reuters haber ajansına, "Nemtsov'un katillerinin, sadece cinayeti işleyenlerin değil, organize edenlerin ve emir verenlerin de adalet önüne getirilmesini talep etmek için toplandık" ifadesini kullandı.

St Petersburg ve Rusya'nın diğer şehirlerinde de Nemtsov'u anmak adına gösteriler düzenlendi.

Rusya daha önce de üst düzey siyasetçilerin ve gazetecilerin öldürülmesine tanık oldu.

BBC'nin Moskova muhabiri Sarah Rainsford, cinayeti işleyenlerin mahkemeye çıkarıldığını, ancak ölüm emrini kimin verdiğinin çoğu zaman bulunamadığını aktarıyor.

Diğer yandan Pazar günü Kremlin karşıtı bir aktivist olan ve protestolara karşı geliştirilen yeni yasalar kapsamında hapse giren ilk kişi olan Ildar Dadin, Sibirya'daki hapishaneden çıkarıldı.

Yüksek Mahkeme Çarşamba günü verilen hükmün aleyhinde bir karar almıştı.

Dadin, hapishanede işkenceye uğradığını söylese de yetkililer bu suçlamayı reddediyor.

Boris Nemtsov, 1990'lı yıllarda Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Rusya'nın en büyük şehirlerinden Nijniy Novgorod'da vali olarak görevliyken ekonomik reformdaki başarısıyla ün kazanmıştı.

Nemtsov, Yeltsin hükümeti düştükten sonra yönetimin başına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif açıklamalarda bulunmuştu.

Muhalif politikacı, 31 Aralık 2010 tarihinde hükümet karşıtı protestoya katıldığı için gözaltına alınmış, 15 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltılar ve hapis cezası ABD ve uluslararası hak örgütleri tarafından kınanmıştı.

Nemtsov, Moskova'da 2011 yılında gerçekleştirilen 6 Aralık eylemlerinde de yüzlerce protestocuyla birlikte gözaltına alınmıştı.

55 yaşındaki politikacı evli ve dört çocuk sahibiydi.