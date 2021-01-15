Rusya, muhalif lider Navalni'nin ülkeye döner dönmez gözaltına alınacağını duyurdu

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Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri(FSIN), Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya toprağına döner dönmez gözaltına alıncağını duyurdu.

Yapılan açıklamada FSIN, pazar günü ülkeye dönecek ismi gözaltına almak "zorunda" olduğunu ifade etti.

Navalni'nin pazar günü uçaktan iner inmez kelepçelenebileceği konuşuluyor. Yetkililer, Navalni'yi kefalet değerlendirmelerine katılmamakla suçluyor.

Salı günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Navalni, "Putin beni zehirlemesine rağmen hayatta kaldığım için o kadar kızgın ki FSIN'e mahkemeye gidip ertelenmiş hapis cezamı gerçek bir cezaya çevirmesini söyledi" yazdı.

Çarşamba günü yaptığı Twitter paylaşımıyla 17 Ocak'ta Moskova'ya döneceğini duyuran Navalni, "Ortada dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti hiç yoktu. Burası güzel bir ülke, ama gelmek benim tercihim değildi. Buraya bir yoğun bakım kutusunda tek bir nedenle getirildim; beni öldürmeye çalıştıkları için" yazmıştı..

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri sisteminin ertelenmiş hapis cezasının ertlemesini iptal etme girişiminin kendini ülkeye dönmekten caydırmak için yapıldığını ima eden Navalni, "Putin artık sadece Kremlin'e üzerinde 'Aleksey, lütfen hiçbir koşul altında geri dönme' yazılı bir pankart asabilir" demişti.