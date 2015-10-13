T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Moskova'da terör saldırısı düzenlemeye hazırlanan failler IŞİD kamplarında eğitim görmüş

15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bulunana patlayıcıların, Ankara'da kullanılanlarla benzer olduğu iddia edilmişti

13 Ekim 2015 02:04

Rusya'nın başkenti Moskova’da terör saldırısı hazırlığı yaparken yakalanan şüphelilerin, IŞİD kamplarında eğitim gördüğü belirlendi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ankara'yı kana bulayan terör saldırısında kullanılan bombalara benzer patlayıcıların ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Sputnik'İn haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da terör saldırısı planlama şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 15 kişinin IŞİD kamplarında askeri eğitim gördüğünün belirlendiğini açıkladı. Zanlıların, Rus Hava Kuvvetleri’nin 30 Eylül’de Suriye’de başlattığı hava operasyonundan önce Rusya’ya geldikleri de belirtildi.

 

"Zanlılar, IŞİD'den para ve yardım aldı"

 

FSB’den yapılan açıklamaya göre, tutuklular arasındaki iki zanlı polise verdikleri ifadelerinde, Moskova’daki bir toplu taşıma aracında terör saldırısı düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti. Zanlıların, Moskova’da terör eylemi organize etmek ve gerçekleştirmek için para desteği ile el yapımı patlayıcı düzenek yardımı aldıkları da kaydedildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin verdiği bilgiye göre, pazar günü Moskova’nın batısındaki Presninskiy ilçesindeki bir eve düzenlenen baskında, terör saldırısı planı yaptığından şüphelenilen bir grup gözaltına alınmıştı. Rus basını gözaltına alınan 15 kişiden 12'sinin Kuzey Kafkasyalı, üçünün ise Suriyeli olduğunu iddia yazmıştı.

 

"Ele geçirilen patlayıcıların, Ankara'da kullanılanlarla benzer olduğu iddia edildi"

 

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti, bir yetkilinin ifadelerinin alıntılandığı haberde, 5 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcının, Ankara'daki saldırılarda kullanılan mekanizmalara benzer olduğunu aktarmıştı. Interfax'ın kaynağına göre; şüpheliler, Moskova'da, Ankara'daki gibi intihar saldırısı düzenlemeyi değil, patlayıcıları cep telefonuyla infilak ettirmeyi planlıyordu. 

ETİKETLER

rusyaterör hazırlığıoperasyonışid

İlgili Haberler

Rusya'da Ankara'daki saldırıda kullanılanlara benzer patlayıcılar ele geçirildi

Rus yetkili: 5 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcı, Ankara'daki saldırılarda kullanılan mekanizmalara benziyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24