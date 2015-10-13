Rusya: Moskova'da terör saldırısı düzenlemeye hazırlanan failler IŞİD kamplarında eğitim görmüş

Rusya'nın başkenti Moskova’da terör saldırısı hazırlığı yaparken yakalanan şüphelilerin, IŞİD kamplarında eğitim gördüğü belirlendi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ankara'yı kana bulayan terör saldırısında kullanılan bombalara benzer patlayıcıların ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Sputnik'İn haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da terör saldırısı planlama şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 15 kişinin IŞİD kamplarında askeri eğitim gördüğünün belirlendiğini açıkladı. Zanlıların, Rus Hava Kuvvetleri’nin 30 Eylül’de Suriye’de başlattığı hava operasyonundan önce Rusya’ya geldikleri de belirtildi.

"Zanlılar, IŞİD'den para ve yardım aldı"

FSB’den yapılan açıklamaya göre, tutuklular arasındaki iki zanlı polise verdikleri ifadelerinde, Moskova’daki bir toplu taşıma aracında terör saldırısı düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti. Zanlıların, Moskova’da terör eylemi organize etmek ve gerçekleştirmek için para desteği ile el yapımı patlayıcı düzenek yardımı aldıkları da kaydedildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin verdiği bilgiye göre, pazar günü Moskova’nın batısındaki Presninskiy ilçesindeki bir eve düzenlenen baskında, terör saldırısı planı yaptığından şüphelenilen bir grup gözaltına alınmıştı. Rus basını gözaltına alınan 15 kişiden 12'sinin Kuzey Kafkasyalı, üçünün ise Suriyeli olduğunu iddia yazmıştı.

"Ele geçirilen patlayıcıların, Ankara'da kullanılanlarla benzer olduğu iddia edildi"

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti, bir yetkilinin ifadelerinin alıntılandığı haberde, 5 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcının, Ankara'daki saldırılarda kullanılan mekanizmalara benzer olduğunu aktarmıştı. Interfax'ın kaynağına göre; şüpheliler, Moskova'da, Ankara'daki gibi intihar saldırısı düzenlemeyi değil, patlayıcıları cep telefonuyla infilak ettirmeyi planlıyordu.