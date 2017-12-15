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Dünya

Rusya Mısır’a uçuş seferlerini yeniden başlatıyor

Özge Düzgün, İstanbul, 15 Aralık, (DHA)- Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, Moskova ile Mısır’ın başkenti Kahire arasındaki uçuşlara iki yıl süren bir aradan sonra, Şubat ayında yeniden başlayacaklarını söyledi

15 Aralık 2017 17:26

Özge Düzgün, İstanbul, 15 Aralık, (DHA)- Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, Moskova ile Mısır’ın başkenti Kahire arasındaki uçuşlara iki yıl süren bir aradan sonra, Şubat ayında yeniden başlayacaklarını söyledi.

Rusya, Ekim 2015\'te Sina yarım adasında Rus yolcu uçağının düşmesinden sonra Mısır’a uçuşlarını askıya almıştı. Uçağı Mısır’ın düşürdüğü iddialarını Mısır sert bir dille yalanlamış, kazada 224 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus devlet televizyonunda Mısır ve Rusya\'nın bir güvenlik protokolü imzalamamış olduğunu söyleyen Maxim Sokolov, Moskova ile Kahire arasındaki direkt uçuşların Şubat başında yeniden başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Kahire ziyaretinde, uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmanın \"en yakın zamanda\" imzalanabileceğini söylemişti.  Sokolov ayrıca Rusya\'nın henüz Mısır’daki tatil beldelerine charter uçuşlarını kapsamadığını belirtti.

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