Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Çerçesov: "Türkiye iyi bir takım"

Gazinski: \"Dzyuba\'nın sahada olması bşze güç veriyor\"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan Kalkan / TRABZON, (DHA)

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ile Yurgi Gazinski, UEFA Uluslar B Ligi 2\'inci Grup\'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Türkiye\'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Çerçesov, \"Aynı grupta maç yapmak çok güzel. Onları yakından tanıyoruz ve takip ediyoruz\" dedi.

Çerçesov, yarınki maçta az hata yapanın kazanacağına vurgu yaparak, \"Çok güzel organizasyon oldu. Güzel bir derece yaptık. Yeni maçlar başlıyor. Türkiye iyi bir takım atmosfer yarın iyi olacak. Hata yapanın kaybedeceği bir maç olarak. Yarın sonucu göreceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ SONUÇLAR ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ\"

Dünya Kupası\'nın artık geçmişte kaldığını ve yeni maçlara konsantre olmaları gerektiğini hatırlatan Çerçesov, \"İyi bir derece yaptık ve Rusya bayrağını yukarılara çıkardık. Rusya bayrağını daha da yukarılara çekmek için, halkımıza yeni gururlar yaşatmak için yeni bir turnuva başlıyor. İyi sonuçlar almak için uğraşacağız. Takımda genç oyuncular bulunuyor. Takımda gençlere şans vereceğim. Bu organizasyon bunun için iyi olacak\" şeklinde konuştu.

\"LUCESCU\'YA SAYGI DUYUYORUM\"

Çerçesov, Türkiye karşısında ellerinden geleni yapacağını belirterek, \"Lucescu\'ya saygı duyuyorum. Bizim Türkiye\'den Türkiye\'nin bizden öğreneceği çok şey var. Biz kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Takımı yapılandırmaya gidiyoruz. Sonucu görmek lazım. Oyuncularımızın lig ve Avrupa maçlarına göre turnuvada yer alıp alamayacaklarına karar vereceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"DZYUBA YARIN SAHADA OLACAK\"

Takımın önemli bir gol silahı olan Artem Dzyuba\'dan da övgüyle söz eden Çerçesov, \"Artem bizim futbolcumuz, her şeyimiz. Halkın da çok sevdiği bir isim ve yarın sahada olacak\" dedi.

GAZINSKI: \"GÜZEL BİR TURNUVA YAŞADIK\"

Rusya Milli Takımı\'nın orta saha oyuncusu Yuri Gazinski, \" Yarın kontrollü olup hatayı en aza indiren buradan karlı çıkacak\" dedi.

Rusya Milli Takım futbolcusu Yuri Gazinki, yarın oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası\'nda Rusya Milli Takımı\'nın gösterdiği performansla sözlerine başlayan Yuri Gazinki, \"Güzel bir turnuva yaşadık. Yeni sezon başlıyor. Acaba aldığımız derecenin üstüne çıkabilecek miyiz? Güzel neticeler sonucunda buralara geldik\" dedi.

\"DZYUBA\'NIN SAHADA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR\"

Gazinski, takım arkadaşı Dzyuba için ise \"Saha da olması bize güç ve destek veriyor. Onun sahada varlığı bizim için pozitif\" şeklinde konuştu.

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