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BBC Türkçe

Rusya: Militanlar Suriye'deki üslerimize silahlı İHA'larla saldırmaya çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-6 Ocak tarihlerinde Hmeymim ve Tartus'taki üslere toplam 13 silahlı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu doğruladı. Bakanlık, İHA'ların etkisiz hale getirildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkl

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-6 Ocak tarihlerinde Suriye'deki Hmeymim ve Tartus'taki üslerine toplam 13 silahlı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hmeymim'de kullanılan 10, Tartus'ta kullanılan 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırı girişimlerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydedildi.

Çoğu Pantsir S1 tipi hava savunma sistemleri kullanılarak vurulan İHA'ların 100 kilometre menzili olduğu ve GPS gibi gelişmiş cihazlarla donatıldığı da açıklandı.

https://twitter.com/mod_russia/status/950381850479951872

Saldırı girişimlerinin arkasında hangi örgütün olduğu henüz bilinmiyor.

Rusya ise kullanılan İHA'ların yanı sıra taşıdıkları patlayıcıların kökenlerini de araştırıyor.

31 Aralık'ta da Rusya'nın Hmeymim üssüne yine silahlı İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

Rusya bu saldırılarda iki askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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