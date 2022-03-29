Rusya, Mıkolayiv'de bir yerel yönetim binasını vurdu

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İstanbul'da heyetler barış müzakereleri için masaya otururken Rusya; salı günü Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde bir bölgesel yönetim binasını vurdu.

Vali Vitali Kim, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel yönetim binası vuruldu" dedi ve dışarı çıkabilen çok kişinin yaralanmadığını bildirdi. Vali, 3 askerin ve 8 sivilin enkaz altında olduğunu açıkladı.

Kim, saldırıda birçok kişinin yaralanmadığını ifade etti.

Vali, "Enkazı temizliyoruz. Binanın yarısı yok oldu. Benim ofisim vuruldu" dedi. Paylaşılan fotoğraflarda binanın orta kısmının neredeyse tamamının yıkıldığı görüldü.