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Ekonomi
Deutsche Welle

Rusya Merkez Bankası'ndan tarihi müdahale

Batının yaptırım baskısı altındaki Rus ekonomisi kan kaybediyor. Rusya Merkez Bankası, rublenin dolar karşısındaki sert düşüşünü durdurmak için gösterge faiz oranını yüzde 17'ye çıkardı.

16 Aralık 2014 12:04


Olağanüstü toplanan Rusya Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 10,5’ten yüzde 17’ye çıkardı. Son zamanlarda yoğun satış baskısı altında kalan ruble, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında toparlandı. Karara ilişkin açıklamada, "kurdaki sert düşüş ve enflasyon riskini önlemek için faizlerin artırıldığı" vurgulandı.

New York merkezli UBS Wealth Management yatırım şirketinden Jorge Mariscal, Rusya Merkez Bankası'nın kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi. Mariscal, "Rublenin sert düşüşünün Moskova'yı ciddi şekilde kaygılandırdığı anlaşılıyor" dedi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatları Moskova'yı zorluyor

Ukrayna krizi sonrası Rusya'ya Batılı ülkeler tarafından bir dizi yaptırım uygulanmaya başlandı. Rublenin düşüşü tarihi rekorlar kırıyor. Yatırımcılar Rus piyasasından milyarlarca dolar çekti. Rus girişimcilerin uluslararası mali piyasalara erişimi kısıtlandı.

Bütün bu gelişmelere petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki durmak bilmeyen düşüş eklendi. Rus ekonomisi petrol ve doğalgaza bağımlılığıyla biliniyor. Rusya Merkez Bankası, ham petrolün varil fiyatının 60 dolar civarında kalması halinde Rus ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 4,5 küçülmesini bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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