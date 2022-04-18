Rusya Merkez Bankası: Sermaye kontrolleri kademeli olarak yumuşatılacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina 2021'de para politikasındaki sıkılaşma ve döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesinin ekonominin yaptırımlara dirençli kalmasında etkili olduğunu belirtti.
Sermaye kontrollerinin kademeli olarak yumuşatılacağını kaydeden Nabiullina "İhracatçıların döviz satışı zorunluluğunu gevşetebiliriz" dedi.
Bloomberg HT'nin haberine göre Rusya MB Başkanı Nabiullina Moskova'ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomide yılın 2. ve 3. çeyreklerinin yapısal dönüşüm dönemi olacağını söyledi.
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Nabiullina enflasyonu hedefe hızla düşürmeye çalışmayacaklarını belirtti.
Rusya Merkez Bankası ülkenin Ukrayna'yı işgalinin ardından şubat ayının sonunda politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, 8 Nisan'da da faizi 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye çekmişti