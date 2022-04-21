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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

Rusya Merkez Bankası faizi 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye düşürmüştü

21 Nisan 2022 13:15

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Merkez Bankası'nın gelecek aylarda faiz indirimlerini değerlendireceğini bildirdi.

Nabiullina uluslararası yaptırımların neden olduğu krizin en akut döneminde acil faiz artışına başvurduklarını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, savaşın başlamasının ardından politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmış, nisan ayında da yüzde 17'te düşürmüştü.

Nabiullina kanun yapıcılara yaptığı açıklamada finans piyasalarındaki çalkantı durulunca ve enflasyonist baskılar azalınca faizi indirdiklerini belirtti.

2013'ten beri MB Başkanı olarak görev yapan Nabiullina'nın yeniden adaylığı parlamentoda oylanacak.

faizindirimRusya Merkez BankasıElvira Nabiullina
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