Rusya Merkez Bankası'ndan 300 baz puanlık faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası faizi 300 baz puan düşürerek yüzde 17'den yüzde 14 seviyesine çekti. Beklentiler bankanın faizi 200 baz puan indirimle yüzde 15'e çekmesi yönündeydi.

Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Enflasyondaki artışın ise yavaşladığının kaydedildiği açıklamada, Rus rublesinin de güçlendiği, ithalat ikamesinin, nihai ürün ve hammadde ithalatındaki toparlanmanın enflasyon görünümünde önemli oranda belirleyici olacağına işaret edildi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 18 ila 23 düzeyinde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 14’e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde, 2022 sonuna kadar daha fazla faiz indirimi mümkün görünmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Faizde şok artışa gitmişti

Banka, Ukrayna savaşının başlamasının ardından faizlerde şok artışa gitmiş, yüzde 9,5 olan faizi 1.050 puan artışla yüzde 20'ye yükseltmişti.

Son toplantıda ise 300 baz indirim yapan banka faizi yüzde 17'ye indirmişti.