Rusya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 20 seviyesinde tuttu.

Banka Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra 1.050 puanlık şok faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı. Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.