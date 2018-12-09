Rusya Meclis Başkanı: “ABD, teröristleri egemen devletlerde baskı kurmak için kullanıyor”

Deniz Kılınç (DHA) – Rusya Meclisi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD’nin egemen devletleri baskı altında tutmak için teröristleri bir enstrüman olarak kullandığını söyledi.

Volodin, dün İran’ın başkenti Tahran’da Afganistan, Çin, İran, Pakistan, Rusya ve Türkiye meclis başkanlarının katıldığı ve terörle mücadelenin ele alındığı konferansta, özellikle Suriye’de olmak üzere, dünyanın terörle mücadelede henüz güçlerini birleştiremediğine dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“ABD’nin jeopolitik hırsları burada çoklu işbirliği olduğunu gösteriyor; ABD, teröristleri ve radikal güçleri, egemen devletleri baskı altında tutmak ve söz konusu devletlerin iç işlerine müdahale etmek amacıyla bir enstrüman olarak kullanmaya devam ediyor ve bu eylemi de şiddetli radikalcilikle mücadele olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda, bağımsız uluslararası uzmanlar aracılığıyla sivil toplumu eğitmek gibi ‘radikalcilik karşıtı standartlar’ ile yasal otoriteleri yok sayıyor.”

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Dünkü toplantıdan görüntüler