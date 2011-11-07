-Rusya, Mars'ın uydusuna uzay aracı gönderiyor MOSKOVA (A.A) - 07.11.2011 - Rusya yarın Mars'ın en büyük uydusu Phobos'a göndereceği uzay aracıyla, uzun bir süredir Batılılara bıraktığı Kızıl Gezegen'in keşfine yeniden başlayarak gezegenler arası seyahatlerde başarı kazanmak istiyor. Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden yarın TSİ 22.16'da fırlatılacak Phobos-Grunt uzay aracı, Mars'a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos'tan numune toplamak ve bunu Dünya'ya getirmekle görevli bulunuyor. Zenit-2SB füzesiyle fırlatılacak uzay aracı ayrıca Mars'ın iki büyük uydusundan Phobos'un kökenini ve Mars'ın atmosferini inceleyecek. Phobos-Grunt bunun için, numune toplamaya yarayacak bir bilimsel alet ve Dünya'ya dönüşü için modülün bulunduğu bir sondayı da beraberinde götürecek. Rus uzay aracı bunun yanı sıra Mars'ın yörüngesine Çin'e ait Yinghuo-1 uydusunu yerleştirecek. Rusya için son derece önemli olan bu program, Kasım 1996'da fırlatılan Mars 96 uzay aracının başarısız olmasından bu yana ilk gezegenler arası seyahat olacak. Kızıl Gezegen'e ilgisi son dönemde artan ve geçen hafta Mars yolculuğunun simülasyonu için 6 gönüllünün 520 gün süreyle kapatıldığı uzay aracı replikasından çıktığı Rusya, son başarılı gezegenler arası uzay programını, 1986'da Venüs'ü ve Halley kuyruklu yıldızını keşif için gönderdiği Vega uzay araçlarıyla yerine getirmişti.