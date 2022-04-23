Rusya, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin son sığınağı olan Azovstal çelik tesisini vurmaya devam ediyor

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Rus güçlerinin Mariupol kentinde Ukraynalı askerlerin son sığınağı olan çelik imalat tesisini cumartesi günü de vurmaya devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın ulusal kanalında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus askerlerinin Azovstal'a taarruz etmeye çalıştığını belirtti.

Arestoviç, ''Düşman, Mariupol'ün savunucularının Azovstal bölgesindeki son direnişini boğmaya çalışıyor'' dedi.

Moskova, Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol'ü perşembe günü ele geçirdiklerini söyledi. Putin, Ukrayna askerlerinin şehirde kontrolünde kalan sonra bölge olan Azovstal çelik imalat tesisine saldırıyı iptal etti. Putin, saldırı yerine Azovstal'ın "bir sineğin bile uçamayacağı" şekilde kuşatılmasını istedi. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, "Tabii ki Mariupol gibi güneyin önemli bir merkezini ele geçirmek bir başarı. Tebrikler" dedi.

Azovstal'da askerlerin yanı sıra sivillerin de olduğu konuşuluyor.