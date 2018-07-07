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Rusya Liberal Demokratik Partisi lideri, Erdoğan'ın yemin törenine geliyor

Erdoğan'ın yemin töreni 9 Temmuz'da

07 Temmuz 2018 10:49

Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Sputnik’in haberine göre LDPR ofisinden yapılan açıklamada, "Vladimir Jirinovskiy, 8 Temmuz saat 17.00'da Ankara'ya gelecek ve 9 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak" dendi.

Açıklamada, Erdoğan'ın şahsen Jirinovski'yi davet ettiği bildirildi. LDPR liderine parti üyeleri Vasiliy Vlasov, Dmitriy Savelyev ve Boris Çernılov eşlik edecek.

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