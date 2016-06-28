Rusya Liberal Demokrat Partisi: Türkiye’yi affedelim ve tatile gidelim

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarafından düşürülen Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özür mektubu göndermesini değerlendirerek, “Türkiye komşumuz, affedelim ve Türkiye’ye tatile gidelim” diye çağrıda bulundu.

Sputnik’in haberine göre, Jirinovski, “Türkiye’yi affedelim. Komşumuz, Avrupa ve Amerika’yı sevmiyor. Eğer Türkiye, İran, Suriye ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyelerini, güneyi yanımıza çekebilsek bu durumda insanoğlu, dünya için sorun kalmaz” dedi.

Türkiye’nin tazminat ödemesi gerektiğini de ifade eden Jirinovski, “Turizm alanında da işbirliğini tekrar başlatabiliriz. Rusya’nın Krasnodar, Kırım ve Kuban tatil bölgeleri az bize. Türkiye’ye de tatile gidelim. Türklerin biri sevmesi ve saygı göstermesi bize faydalı. Karşılıklı” şeklinde konuştu.

Jirinovski geçtiğimiz günlerde Türkiye Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüştüğünü söyleyerek, "Eğer ülkelerimiz arasındaki ilişkileri düzeltmeyi başarırsam bundan onur duyacağım, bu benim için gurur kaynağı olur" ifadelerini kullanmıştı.