Rusya: Kuzey ve Güney Kore arasında fiili iş birliği kurulması için katkı sunmaya hazırız

Kuzey ve Güney Kore liderleri Kim Jong-un ile Moon Jea-in’in iki ülke arasındaki bağımsız bölgede gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Rusya’dan yapılan açıklamada, Moskova’nın fiili iş birliği kurulması için katkı sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi zirve, Seul ve Pyongyang tarafından ulusal uzlaşı sağlanması ve çeşitli temaslar kurulması yönünde atılan önemli bir adım olarak nitelendirildi.

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"Çözüm için çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz"

Kore zirvesi sonucunda kabul edilen Panmunjom deklarasyonunda yer verilen anlaşmaları olumlu bulduklarını kaydeden bakanlık, "Demiryolu, elektrik enerjisi, gaz alanlarında ve diğer alanlarda üçlü işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Kuzey Kore ve Güney Kore arasında fiili işbirliği kurulmasını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, tarihi zirvenin nükleer sorun dahil olmak üzere Kore yarımadasındaki tüm sorunların çözümü için tarafların diplomatik süreci yoğunlaştırma niyetini ortaya koyduğuna da dikkat çekerken açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: "Kore yarımadasında çözüm için Rusya ve Çin'in yol haritası dahilinde ilgili ülkelerle çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz. Bu çalışmanın Kuzeydoğu Asya'da barış ve güvenlik sistemi kurulmasını hedefleyen çok uluslu müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağı düşüncesindeyiz."