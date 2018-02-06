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Ekonomi

Rusya kripto para için offshore şirket kurulmasına izin verecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Rusya Maliye Bakanlığı, kripto para ticareti için offshore (deniz aşırı) şirketlerinin kurulmasına izin verecek bir yasa tasarısı hazırlıyor

06 Şubat 2018 15:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Rusya Maliye Bakanlığı, kripto para ticareti için offshore (deniz aşırı) şirketlerinin kurulmasına izin verecek bir yasa tasarısı hazırlıyor.
Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Alexei Moiseev, yerel basına yaptığı açıklamada, Bakanlık\'ta “Russky ve Oktyabrsky adalarında düzenli kripto para ticareti yapacak deniz aşırı şirketlerin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe koymak” için hazırlık yapıldığını söyledi.
Rusya’nın batısındaki Kaliningrad Oblastı’nda bir nehir adası olan Oktyabrsky ile Japonya’nın pasifik kıyılarından Vladivostok kentinin bir parçası olan Russky adalarının, kripto para ticareti yapacak denizaşırı şirketlerin kurulması için düşünüldüğünü söyleyen Moiseev, Russky adasında uygulamaya konması düşünülen sanal para ticaretinin, “Rusya Uzak Doğu Bölgesi Kalkınma Bakanlığı ile görüşüldüğünü” söyledi.
Tass’a göre Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası, kripto para birimlerini ruble ve diğer varlıkların ticaretinde kullanılması konusunda ortak bir noktada anlaşamazken, Rusya İnternet Gelişim Danışmanı Herman Klimenko, \"Maliye Bakanlığı\'nın kripto para ticareti için Rusya\'da deniz aşırı şirketler kurması fikrini” eleştirdi. Klimenko teknik açıdan kripto para ticaretinin nerede yapıldığının önemsiz olduğunu söylerken, “Deniz aşırı şirketlerinin kripto para ticareti gerçekleştirmesi, kripto para madenciliğini belirli bir bölgede yasallaştırmakla aynı şeydir. Bunun belirli bölgelerde veya belirli ekipmanlarla yasal olarak yapıldığı ispatlanamaz” dedi.

 

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