T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA, KOSOVA'YI TANIMAYACAK MOSKOVA (A.A)

23 Temmuz 2010 19:08

-RUSYA, KOSOVA'YI TANIMAYACAK MOSKOVA (A.A) - 23.07.2010 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararının Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyetini ispatlamadığını ve Kosova'nın uluslararası alanda tanınma çabalarına muhalefet etmeye devam edeceklerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, UAD kararında, bağımsızlık ilanının uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmediğinin belirtildiği, ancak Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili hüküm içermediği belirtilerek, "Kosova'nın tanınmaması konusundaki pozisyonumuzda değişiklik yok" denildi. Mahkemenin spesifik olarak Kosova'nın Sırbistan'dan tek taraflı olarak ayrılması konusunu vurgulamadığı ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, özellikle Kosova'nın devlet olup olmadığı veya bu bölgenin bazı ülkeler tarafından tanınmasının meşruiyeti konusunda görüş bildirmiyor" denildi. Kosova'nın geleceğiyle ilgili tartışmaların devam etmesi, ancak bunun için zeminin BM olması gerektiği çağrısında bulunulan açıklamada, "Biz Kosova sorununun çözümünün, UAD'nin de vurguladığı gibi yasal bir çözüm için uluslararası kabulü olan BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı temelinde, sadece müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin de yaptığı açıklamada, "Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili yasal tartışmalar devam ediyor. BM üyesi olan bir ülkenin bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Biz Sırbistan'ın bir bütün olduğu ilkesiyle hareket ediyoruz" dedi. Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya Başkanı Sergey Bagapş ise UAD kararını memnuniyetle karşılayarak, "UAD'nin kararı, Abhazya ve Güney Osetya'nın kaderini tayin etme hakkı bulunduğunu bir kez daha teyit ediyor. Hem tarihi hem de yasal açıdan Abhazya ve Güney Osetya'nın Kosova'dan çok daha fazla bağımsızlık hakkı var" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24