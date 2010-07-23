-RUSYA, KOSOVA'YI TANIMAYACAK MOSKOVA (A.A) - 23.07.2010 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararının Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyetini ispatlamadığını ve Kosova'nın uluslararası alanda tanınma çabalarına muhalefet etmeye devam edeceklerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, UAD kararında, bağımsızlık ilanının uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmediğinin belirtildiği, ancak Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili hüküm içermediği belirtilerek, "Kosova'nın tanınmaması konusundaki pozisyonumuzda değişiklik yok" denildi. Mahkemenin spesifik olarak Kosova'nın Sırbistan'dan tek taraflı olarak ayrılması konusunu vurgulamadığı ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, özellikle Kosova'nın devlet olup olmadığı veya bu bölgenin bazı ülkeler tarafından tanınmasının meşruiyeti konusunda görüş bildirmiyor" denildi. Kosova'nın geleceğiyle ilgili tartışmaların devam etmesi, ancak bunun için zeminin BM olması gerektiği çağrısında bulunulan açıklamada, "Biz Kosova sorununun çözümünün, UAD'nin de vurguladığı gibi yasal bir çözüm için uluslararası kabulü olan BM Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararı temelinde, sadece müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin de yaptığı açıklamada, "Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili yasal tartışmalar devam ediyor. BM üyesi olan bir ülkenin bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Biz Sırbistan'ın bir bütün olduğu ilkesiyle hareket ediyoruz" dedi. Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya Başkanı Sergey Bagapş ise UAD kararını memnuniyetle karşılayarak, "UAD'nin kararı, Abhazya ve Güney Osetya'nın kaderini tayin etme hakkı bulunduğunu bir kez daha teyit ediyor. Hem tarihi hem de yasal açıdan Abhazya ve Güney Osetya'nın Kosova'dan çok daha fazla bağımsızlık hakkı var" diye konuştu.