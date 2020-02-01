Rusya, Koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahati askıya aldı

Rusya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak kaldırdı. Karara göre Çin vatandaşları, geçici bir süre Rusya'da çalışma vizesi de alamayacak.

Hükümetin internet sitesinde yer alan talimatnamede, kararın "ülkenin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüsün yayılmasını önlemek" amacıyla alındığı belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, metinde şu ifadeler yer aldı:

"Rusya hükümeti ile Çin hükümeti arasında imzalanan vizesiz grup turist gezileri ile ilgili 29 Şubat 2000 tarihli Anlaşmada öngörülen vizesiz turist gezilerinin geçici olarak askıya alınması. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki konsolosluklarında Çin vatandaşlarının çalışma vizesi belge kabulünü, kayıt ve verilmesini geçici olarak askıya alması, ayrıca Çin yönetiminin, öngörülen önlemlerin özel koşullar nedeniyle alındıklarına ve kesinlikle geçici olduklarına vurgu yapılarak bilgilendirilmesi."

Sınırları kapatma kararı

Rusya'nın Trans Baykal bölgesindeki Tümen şehrinde 2 Çin vatandaşının Koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, net analiz sonuçlarının gelmesiyle birlikte 2 kişide virüse rastlandığı ve karantina altına alınarak tedavilerine başlandığını kaydetmişti.

Bu olayın ardından Rusya, Çin sınırını da içeren Uzak Doğu bölgesi sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.