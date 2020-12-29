Rusya, Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kabullendi

T24 Dış Haberler

Rusya, Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının daha önce açıklananın üç katından fazla olduğunu duyurdu. Bu vesileyle Rusya'nın Covid-19 kaynaklı en çok can kaybı yaşayan 3. ülke olduğu ortaya çıktı.

İstatistik kurumu Rosstat, Rusya'da ocak ile kasım ayları arasında 2020'de geçen seneye kıyasla 229 bin 700 daha fazla ölüm yaşandığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, bu 229 bin 700 kişiden yüzde 81'inden fazlasının Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu veri, Rusya'da 186 binden fazla kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda sık sık Rusya'nın pandemi sırasına "düşük ölüm oranına" sahip olduğunu ve "Batı ülkelerinden daha iyi bir iş çıkardıklarını" söylemişti.

Rusya, 3 milyon vakayı aşmasına rağmen resmi ölü sayısı 55 bin 265'ti. Virüsten benzer şekilde ağır etkilenen diğer ülkelerde ölüm oranı çok daha yüksekti.