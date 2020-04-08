Rusya, Koronavirüs aşısını haziran ayında insanlar üzerinde denemeye hazır

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Rusya'nın en yetkili araştırma merkezinin direktörü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e laboratuvarın yeni tip Koronavirüs(Covid-19) aşısını haziran ayında insanlar üzerinde denemeye başlayabileceğini bildirdi.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Merkezi'nin direktörü Rinat Maksyutov, denemelerinin ilk turunun üç aşıyla 180 kişiye 29 Haziran'da yapılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Putin ve diğer araştırma merkezlerinin liderleriyle telekonferans yoluyla bir araya gelen Maksyutov, denemelere katılacak gönüllülerden grupların şimdiden oluşturulduğunu açıkladı. Direktör, 300'den fazla kişinin denemelere katılmak için başvurduğunu ifade etti.

Maksyutov, Siberya'da gizli bir laboratuvarda farklı prototip aşılar geliştirildiğini ve 30 Nisan'a kadar en başarılılarının tespit edilmesi için farklı hayvanlar üzerinde testler yapılacağını bildirdi.

Maksyutov, Sağlık Bakanlığı'nın izin vermesi halinde testlere önümüzdeki ay da başlayabileceğini ifade etti.