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Dünya

Rusya: K.Kore füzeleri bizi tehdit ederse savunma sistemlerimiz devreye girer

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ağustos (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sırasında Rusya'ya tehdit oluşturması halinde füzelerin Rusya'nın Uzak Doğu'da

29 Ağustos 2017 14:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ağustos (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Kuzey Kore\'nin balistik füze denemeleri sırasında Rusya\'ya tehdit oluşturması halinde füzelerin Rusya\'nın Uzak Doğu\'daki füze savunma sistemleri tarafından vurulacağını bildirdi.
Klintseviç Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Rusya için bir tehdit yok, fakat bizim topraklarımız için tehdit oluşması halinde füze savunma sistemleri devreye girer\" dedi.
Senatör, Japonya\'nın kendi hava sahasındaki Kuzey Kore\'ye ait füzeyi yok etmemesinin Tokyo\'nun bu yükseklikteki füzeyi imha etmek için gerekli teknik imkanlara sahip olmamasından kaynaklandığını belirterek, \"Fakat biz bunu yapabiliriz ve füzeyi kendi hava sahamızda kesinlikle vururuz\" dedi.

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