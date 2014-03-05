Rusya kıtalararası balistik füze denedi

Rusya ile ABD arasındaki restleşmenin ardından Moskova tekrar güç gösterisinde bulundu. Rusya’nın Hazar kıyısındaki Astrahan bölgesinde yer alan “Kapustin Yar” askeri poligonundan TSI 20:10 sularında nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası Topol-M füzesi fırlatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü İgor Yegorov'un açıklamasında füze denemesi Topol-M füzesinin modernize edilmiş yeni tür savaş başlığının test edilmesi amacı taşıdığını duyurdu. “Kapustin Yar” poligonundan ateşlenen füze birkaç dakika sonra Kazakistan’ın “Sarı-Şagan” poligonundaki hedefe tam isabet ettiği de kaydedildi.

RS-12M seri numarasıyla bilinen Rus yapımı “Topol-M”, NATO standartlarına göre “SS-27 Sickler B” olarak tanımlanıyor. “Topal-M” füzesi için geliştirilen yeni akıllı başlığın ise ABD ve NATO’nun kurmakta olduğu füze kalkanını delme özelliği taşıdığı Rus askeri uzmanlar ve Rusya lideri Putin tarafından defalarca dile getirilmişti.

Rusya lideri Vladimir Putin’in bugün Moskova’da düzenlediği basın toplantısında “Ukrayna’ya şu anda asker göndermemize gerek yok” demesiyle belirli bir yumuşama sinyali alınmıştı. Ancak daha sonra Putin’in Kırım konusunda taviz vermeyiz anlamına gelen açıklamalarına ABD sert tepki göstererek, Putin’in sözde hukukun savunucu, pratikte ise ilhakçı olduğunu dünyaya ilan etmişti.