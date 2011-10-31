Rusya kış saatine geçmedi



T24 - Rusya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede dün uygulanmaya başlanan kış saatine geçmedi.





Dünya genelinde gün ışığından daha çok yararlanmak için geçilen kış saati uygulamasına Rusya son verdi.





Ancak cep telefonları ve bilgisayarların otomatik olarak kış saatine geçmesi yüzünden dün çalışan çok sayıda Rus vatandaşı bir saat fazla çalıştı.





Moskova'nın dünden itibaren kış saati uygulamasını sona erdirmesi yüzünden Türkiye ve Rusya arasındaki saat farkı, uygulamanın devam edeceği gelecek yıl Mart ayına kadar 2 saate çıkmış oldu.





Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, gün ışığından daha fazla yararlanma görüşünün iddia edildiği boyutta olmadığı ve dolayısıyla bu yıldan itibaren kış saati uygulamasından çıkılmasıyla ilgili kararı imzalamıştı.











