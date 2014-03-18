Rusya Kırım'ı resmen tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın "bağımsız bir devlet olarak" tanınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Kremlin resmi internet sitesinde yer alan belgede, "Kırım halklarının 16 Mart 2014 tarihindeki referandumda ortaya koyduğu özgür irade göz önünde bulundurularak Kırım Cumhuriyeti'nin, Sivastopol şehrinin özel bir statü taşıyarak bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığı" belirtildi.

Öte yandan Putin, bugün Kremlin'de, parlamentonun üst ve alt kanadı milletvekilleri, bölgesel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Kırım'ın Rusya'ya bağlanma kararını değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Tek taraflı kararlar

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını Rus ve Rusça konuşan nüfusun oluşturduğu Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde, parlamentonun büyük çoğunluğu bu kesimin temsilcilerinden oluşuyor.

27 Şubat 2014'te parlamentonun Rus askerleri olduğu anlaşılan silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından 6 Mart'taki oturumda Kırım'ın geleceğinin referandumla belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

16 Mart'ta düzenlenen referandumun sonucunda bölge halkının Rusya'ya bağlanmayı tercih ettiği ilan edilmişti.

Ancak Ukrayna yasalarına göre, Kırım'daki yöneticilerin seçiminden referandum kararına pek çok konuda Kiev'deki merkezi hükümetin onayı gerekiyor.

Bu nedenle Ukrayna yönetimi,Kırım parlamentosunun 27 Şubat'tan sonraki icraatlarının tek taraflı ve yasa dışı olduğunu vurguluyor.

