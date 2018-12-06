Rusya, Kırım'daki havaalanının ismini değiştiriyor

Rusya, Kırım'ın başkentindeki Simferopol Uluslararası Havaalanı'na Ermeni asıllı Rus ressam İvan Ayvazovskiy'nin isminin verileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın büyük isimleri: Kırım'daki Simferopol Uluslararası Havaalanı'na dünyanın denizcilikle ilgilenen en önemli sanatçılarından İvan Ayvazovskiy'nin ismi verilecek" dedi.

Rusya'daki 47 havaalanına yeni isim verilmesi için internet üzerinden oylama yapılıyor. Oylamaya, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın başkenti Simferopol'daki havalimanı da eklendi.

Oylamada 148 bin 859 kişi, İvan Ayvazovskiy lehine oy kullandı. Bu, oyların yüzde 53'üne denk geliyor.

Diğer adaylar, Eski Rus İmparatoriçesi 2. Katerina ve Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasındaki Kırım Savaşı'nda, 1854 Sivastopol Kuşatması sırasında kara ve deniz birliklerinin başındaki Rus amiral Pavel Nahimov idi.

Kırım'ın tarihçesi

Sonat Kerem

Tarihte Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında savaşlara neden olan Kırım, 1783'te Çariçe Katerina zamanında Rusya'ya geçti. Sovyet lideri Nikita Kruşçev, 1954 yılında Kırım'ı Ukrayna'ya hediye edene kadar yarımada Rusya'ya aitti.

Kendisi de Ukrayna kökenli olan Kruşçev, Rusya'nın hakimiyeti altına girişinin 300'üncü yıl dönümünde Kırım'ı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne verdi.

Her iki ülke de Sovyetler çatısı altında olduğu için o dönem fazla önemsenmeyen bu karar, SSCB'nin çökmesinin ardından Moskova ve Kiev için ciddi önem kazandı.

Büyük önem verdiği Karadeniz Filosu'nun, Batı'ya yakınlaşma riski bulunan Ukrayna'da kalması Rusya'yı kaygılandıran bir konu haline geldi.

Rus ordusu, Şubat 2014'te nüfusunun çoğunluğu Ruslardan oluşan, Ukrayna'nın özerk bölgesi statüsündeki yarımadaya girdi. Aynı yıl Mart'ta yapılan referandum sonucu Kırım Rusya'ya bağlandı.

Ukrayna Hükümeti ise silahların gölgesinde seçim yapılamayacağını söyleyerek referandumu gayrimeşru ilan etmişti.