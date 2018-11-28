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Dünya

Rusya Kırım'da yeni füze sistemleri kuracak

Elif Varan / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın Kırım yarımadasına S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu

28 Kasım 2018 19:43

Elif Varan / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Rus haber ajansı Interfax, Rusya\'nın Kırım yarımadasına S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu.
RIA haber ajansının haberinde, yeni S-400 sistemlerinin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini, ancak kaç yeni füze sisteminin kullanılacağını bilinmediği belirtildi.
Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı\'nda yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadasına S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını açıkladı. Bu adımın, ordunun yeniden silahlandırılması planı kapsamında atılacağı söyleniyor.
 

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