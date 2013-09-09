Rusya'nın kimyasal silah devir teklifine Suriye'den olumlu yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesinin, ülkeye düzenlenecek askeri müdahalaye engel olması durumunda kendilerinin derhal Şam yönetimiyle diyaloğa geçmeye hazır olduklarını bildirdi.

Rus devlet haber ajansları, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların uluslararası denetime sunulması teklifinde bulunan Rusya'ya Suriye'den olumlu yanıt verildiğini bildirdi.

Hürriyet gazetesinin bildirdiğine göre, Lavrov'un önerisine cevap veren Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Rusya'nın girişimini olumlu karşılamaktadır. Bunda Suriye yönetiminin vatandaşlarımızın can güvenliğinden ve ülkemizin güvenliğinden endişe etmemizin ve halkımıza karşı gösterilen Amerikan saldırganlığını engellemeye çalışan Rusya yönetiminin bilgeliğine olan güvenimiz etkili oldu" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise, Lavrov ve Kerry'nin açıklamalarını dinlediğini ve Suriye'deki kimyasal silahların ülke içinde güvenli bölgelere taşınarak imha edilmesi konusunu, BM Güvenlik Konseyi'ne getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yer alan açıklamaya göre Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Suriye'ye olası askeri müdahalenin Beşşar Esad'in elindeki tüm kimyasal silahları gecikmeden uluslararası topluma teslim etmesiyle önlenebileceği" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Lavrov, "Suriye'nin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesi, bu ülkeye düzenlenecek askeri müdahaleye engel olacaksa biz derhal Şam yönetimiyle diyaloğa geçmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Lavrov, "Suriye yönetimini sadece elinde bulunan kimyasal silahlarını uluslararası denetimde tutulacak yer konusunda anlaşmaya değil, ilerleyen süreçte bu silahların imha edilmesi ve Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne tam olarak dahil olması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını da yaptı.

Suriye'ye olası askeri müdahaleye destek için Avrupa'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Bu aşamada Esad rejiminin, olası bir askeri müdahaleyi önlemek için yapabileceği bir şey var mı?" sorusuna yanıt vermişti. Kerry, "Tabii, uluslararası topluma gecikmeden elindeki tüm kimyasal silahları teslim edebilir ama Esed bunu yapmayacaktır ve bu yapılmayacaktır" diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim ile bugün Moskova'da yaptığı görüşmede bu teklifin Esad yönetimine iletildiğini belirtmiş, "hızlı ve pozitif bir cevap almayı" umut ettiklerini söylemişti.