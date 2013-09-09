ABD: Esad kimyasal silahları devrederse askeri müdahaleyi engelleyebilirz

Suriye'de kimyasal saldırı emrini Esad rejiminin verdiğini iddia eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Roketlerin nereden ateşlendiğini ve nereye indiğini biliyoruz" dedi. Kerry, Esad'ın elindeki kimyasal silahları devrederek, askeri müdahaleyi engelleyebileceğini de söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'le Suriye konusunda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad'ın tüm kimyasal silahları devretmesi halinde askeri müdahaleyi engelleyebileceğini söyledi.

"Suriye'de binden fazla vatandaşını kimyasal silahla öldüren bir diktatörden bahsediyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Dünya dikkatini Suriye'ye vermeli ve diğer diktatörlere bir mesaj vermeli" şeklinde konuştu.

'Askeri değil politik çözüm'

Suriye'de askeri değil, politik bir çözüm olması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı Kerry sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye de insani durum çok kötü. İnsanlar kaçıp komşu ülkelere gidiyor. Biz sadece askeri bir karşılık vermiyoruz. İnsani yardım yapıyoruz. Tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ancak bir taraf kimyasal silah kullanıyorsa ve çok sayıda insan öldürüyorsa. Askeri açıdan daha güçlüyse, o taraf çözüm masasına asla gelmeyecektir."

'Kısa süreli ve hadef gözeterek'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'ye olası askeri müdahalenin "kısa süreli ve hedef gözeterek" olacağını da yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da, uluslararası toplumun Suriye'de daha fazla kimyasal saldırı yapılmasını engellemesi gerektiğini söyledi.