Rusya, Kasparov ve Hodorkovski'yi 'yabancı ajan' ilan etti

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Rusya, Kremlin'e eleştirileriyle sıkça gündeme gelen eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ve eski oligark Mihail Hodorkovski'yi 'yabancı ajanlar listesi'ne ekledi.

Rusya Adalet Bakanlığı, cuma günü güncellenen listede Kasparove ve Hodorkovski'nin faaliyetlerini finanse etmek için Ukranya'da "kaynakları" olduğu belirtildi.

Birçok kişinin Sovyet zamanlarındaki "halkın düşmanları" damgasının devamı olarak gördüğü liste; sıklıkla Kremlin muhalifleri, gazeteciler ve aktivistler için kullanılıyor. Moskova, bu listedekileri yabancı ülkelerden para almakla suçluyor.

"Yabancı ajan" ilan edilenlerin, Rusya'da yaptıkları görüntülü veya yazılı her yayında listede olduklarını belirtmesi gerekiyor.

SSCB doğumlu satranç şampiyonu Kasparov, Putin'i en sert eleştiren Rus ünlülerden biri ve yaklaşık 10 senedir ABD'de yaşıyor.

1990'lı yıllarda Rusya'nın en varlıklı iş insanlarından olan Hodorkovski'nin ise Rusya lideri Vladimir Putin'le arası 2000'li yılların başında Putin Kremlin'in tepesine ulaştığında açılmıştı.