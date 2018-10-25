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Dünya

Rusya Kaşıkçı cinayetinin "dikkatle soruşturulmasını" umuyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinin tarafsız incelenmesini umduğunu ve Ankara ile Riyad’ın başlattığı çalışmaları olumlu karşıladığını söyle

25 Ekim 2018 23:42

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinin tarafsız incelenmesini umduğunu ve Ankara ile Riyad’ın başlattığı çalışmaları olumlu karşıladığını söyledi.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, \"Biz soruşturma yürütülmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz. Aynı zamanda siyasi açıklamaların yerini objektif, çok yönlü ve tarafsız soruşturmaya bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm prosedürler gereğince soruşturma sona erince ilgili değerlendirmeler ve siyasi açıklamalar yapılacak. Şu anda en önemlisi tarafsız soruşturmadır\" dedi.

Zaharova, Moskova’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bu yönde başlattığı çalışmayı olumlu karşıladığını da ekledi.

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