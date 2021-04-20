Rusya, Karadeniz'in bazı bölgelerini NOTAM yayımlayarak uçuşa kapattı

T24 Dış Haberler

Ukranya sınırına yaptığı asker yığınağı devam eden Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın ve Karadeniz'in bazı bölgelerinin üzerinden uçulmasını NOTAM yayımlayarak bloke etti.

Interfax'ın aktardığına göre yayımlanan NOTAM, 20-24 Nisan tarihleri arasında Kırım kıyısını ve Karadeniz'in uluslararası sularının bir bölümünü askeri tatbikat için kapatıyor.

NOTAM yayımlandıktan bir süre sonra Rusya donanmasına ait 20 gemi ve Sukhoi Su-25 savaş uçaklarının ortak tatbikat yaptığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Uçuş kısıtlamaları çok normal bir uygulamadır" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da geçen hafta Karadeniz'in çeşitli noktalarını ekim sonuna kadar geçişe kapayarak Ukrayna'nın tepkisini çekmişti.