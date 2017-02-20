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BBC Türkçe

Rusya Karadağ'da darbe planladığı iddialarını reddetti

Rusya, Karadağ'ın NATO'ya katılmasını engellemek için bu ülkede darbe planladığı ve Başbakan Milo Cukanoviç'i öldürtmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

20 Şubat 2017 20:40

Rusya, Karadağ'ın NATO'ya katılmasını engellemek için bu ülkede darbe planladığı ve Başbakan Milo Cukanoviç'i öldürtmeye çalıştığı iddialarını reddetti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, iddiaların "saçma ve mesnetsiz" olduğunu söyledi, "Rusya başka ülkelerin içişlerine karışmadı" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, darbe girişimi iddialarınına yönelik tek bir kanıt olmadığını söyledi.

Darbe girişimi iddiaları geçen Ekim'deki seçimlerin hemen öncesine dayanıyor.

Seçimlerden birkaç saat önce Başbakan'a suikast düzenlemeye çalıştıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alınmıştı.

O dönemde Sırp milis güçleri ve Rus milliyetçileri olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Karadağlı Savcı Milivoje Katniç Pazar günü, "darbe girişiminin" arkasında "Rus devlet organları" olduğunu söyledi.

Katniç, Karadağ'ın NATO'ya katılmasını engellemek için, bir Sırp milliyetçisi liderin, Rusya'nın eski Polonya askeri ateşesi Edvard Sismakov tarafından Moskova'ya davet edildiğini belirtti.

Katniç, Edvard Sismakov'un Şirokov takma adını kullandığını öne sürerek "Bu olayların arkasında Rusya'daki milliyetçi yapılar var. Ama şimdi bu işe Rus devlet organlarının da karıştığını biliyoruz" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesi de İngiliz hükümet kaynaklarına dayanarak "darbe girişiminin Moskova'nın destek ve onayıyla Rus istihbarat görevlileri tarafından yönetildiğini" yazdı

Savcı Nisan'a kadar 25 kişi hakkında iddianame hazırlanacağını açıkladı. İki muhalefet milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Karadağ'ın bu yıl içinde NATO'ya katılması bekleniyor. Fakat muhalefetteki Demokratik Cephe İttifakı, bu konuda referandum yapılmasını istedi.

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