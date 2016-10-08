Rusya, Kaliningrad'a nükleer füze yerleştirdi

Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasında bulunan Kaliningrad'da nükleer başlık takılabilen İskender füzeleri konuşlandığı açıklandı.

NATO üyesi Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Moskova'nın amacının "Batı'dan ödün koparmak olduğunu" söyledi.

Rusya ve ABD arasında son dönemlerde Suriye ve Kırım'dan kaynaklanan gerginlik tırmanmaya başladı.

Russia Savunma Bakanlığı, füzelerin Kaliningrad'a tatbikat için gönderildiğini ve bunun önceden yapıldığını duyurdu.

İskender füzelerinin 740 km menzili var. Almanya'nın başkenti Berlin de füzelerin menzilinde.

Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz Rusya'nın adımını "alarm verici" olarak niteledi.

Bir ABD'li istihbarat yetkilisi, bu adımın Rusya'nın NATO'ya misilleme yapmak amacıyla atılmış olabileceğini söyledi.

Doğu kanadını güçlendiren NATO, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da gelecek yıl dört tabur konuşlandıracak.