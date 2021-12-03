Rusya, Japonya'nın hak iddia ettiği adalara kıyı savunma sistemleri yerleştirdi

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Rusya, Pasifik Okyanusu'nda Japonya'nın hak iddia ettiği adalarına kıyı savunma füze sistemleri yerleştirdi.

Bastion füze sistemleri Kuril Ada Zinciri'nin ortasındaki Matua'ya yerleştirdi. Japonya, zincirin en güneyindeki 4 adanın kendisine ait olduğunu savunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, sistemlerin büyük gemilerle adaya getirildiği ve tatbikatlar için atış pozisyonuna getirildiği anların videolarını paylaştı.

Bakanlık, adaya personelin kalabilmesi için yerleşim bölgesi ve araçlar için hangarlar da yapılacağını belirtti.

Bastion sistemleri, kıyının 500 kilometre kadar açıklığındaki hedefleri vurabiliyor.

Kuril Adaları, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından ele geçirilmişti. Adaların durumu konusundaki anlaşmazlık sebebiyle iki ülke hala resmi bir barış anlaşması yapamadı.