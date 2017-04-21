Rusya İstihbarat Servisi ofisine saldırı: 2 ölü

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Çin sınırına yakın Habarovsk bölgesindeki ofisine düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Ölenlerin biri FSB görevlisi, diğeri ise ziyaretçi. Saldırıda bir diğer ziyaretçi de yaralandı.

FSB tarafından Rus Interfax haber ajansına verilen bilgilere göre olay bugün TSİ 09.00 yerel saatle akşam üzeri 17.00 sularında meydana geldi.

Silahlı bir kişi binaya girerek çevreye ateş açtı. Saldırgan daha sonra öldürüldü.

Kimliği tespit edilen ancak açıklanmayan 1999 doğumlu saldırganın ırkçı bir Rus grup ile bağlantısı olduğu bildiriliyor.

FSB, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra eski istihbarat örgütü KGB'nin yerini almıştı.

Son saldırıda ölen ve yaralanan ziyaretçilerin Habarovsklu değil Rusya Federasyonu dışındaki eski Sovyet cumhuriyetlerinin vatandaşları olduğu da açıklandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu ay düzenlenen saldırıda 16 kişi ölmüştü.

Saldırıyı düzenlediği düşünülen kişinin ve işbirlikçilerinin de Orta Asya cumhuriyetlerinden oldukları söylenmişti.

Reuters ajansı, Rus insan hakları örgütlerinin, milliyetçi grupların bu cumhuriyetlerden gelen kişilere yönelik saldırılar düzenleyebileceğine dair kaygıların arttığını aktardı.