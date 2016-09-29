Rusya 'istenmeyen bebek kutularını' yasaklamayı planlıyor

Rusya, istenmeyen bebeklerin anneleri tarafından bırakıldığı 'bebek kutularını' yasaklamayı planlıyor.

Rus senatör Elena Mizulina tarafından önerilen yasa tasarısına Rus hükümeti de destek veriyor.

Ancak bu yasak ormanlara ve çöplere bırakılan ölü bebek sayısını artıracağı eleştirisiyle karşı karşıya.

Rusya'nın genelinde, annelerin gizlice bebeklerini bırakabilmesi için farklı yerledeki hastanelerde toplamda 20 adet 'bebek kutusu' bulunuyor.

BM'nin Çocuk Hakları Komitesi Rusya'ya yönelik 2014 yılında hazırladığı bir raporda bu uygulamayı eleştirmiş 'bebek kutularını engellemek ve farklı seçenekler getirmek için tüm önlemlerin alınması' çağrısı yapmıştı.

Komite Rusya'nın, "Aile planlama hizmeti ve planlanmamış gebelikler için gerekli sosyal desteği sağlayarak bebeklerin terk edilmesine yol açan nedenleri ele alması gerektiğini" söyledi.

Rus parlamentosunda ele alınması beklenen yasa tasarısı sadece bebek kutularını yasaklamayı içermiyor. Bu kutuları bulunduran kurumlara da 79 bin dolarlık para cezası getiriyor. Bu kurumlar yasaya uymazsa üç ay süresince kapatılabilecek.

Rusya'nın yüksek tirajlı gazetesi Komsomolskaya Pravda, 2011 yılından bu yana kullanılan bebek kutularının şimdiye kadar 50 bebeğin hayatını kurtardığını yazdı.

Senatör Mizulina ise kutuların varlığının zorluk yaşayan anneleri bebeklerini bırakmaya teşvik ettiğini ve suç örgütleri arasında bebek ticaretini artırdığını savunuyor.

Bebek kutularına yönelik tartışma Rusya'da kürtaj haklarına sınırlama getirilmesine yönelik kampanyalarla aynı döneme denk geldi.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin başlattığı kampanyada kürtajın ulusal sağlık sisteminden çıkarılması talep ediliyor.

Rus kadın doğum uzmanı Lyubov Yerofeeva BBC'ye açıklamasında, kürtaj karşıtı girişimin özel kliniklerin masraflarını karşılayamayan kadınlar için sağlık tehlikesi yaratacağını söyledi. Ülkede kürtajların yüzde 90'ının devlet hastanelerinde yapıldığını söyleyen Yerofeeva, "Bu, kadınların bu paraya sahip olmadığını gösteriyor" dedi.

Bebek kutuları Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, ABD ve Japonya gibi ülkelerde de tartışma yaratıyor.

Uygulamanın kökeni Ortaçağ'a dayanıyor. O dönem kilise ve manastırların duvarlarına inşa edilen ahşap bir silindire istenmeyen bebekler bırakılıyor ve kimliğini gizlemek isteyen anne manastırın zilini çaldıktan sonra oradan uzaklaşıyordu.

Mizulina'nın önerisi sosyal medyada büyük tepki topluyor.

Rusya'daki LiveJournal isimli sosyal platformundan bir kullanıcı, "Yasaklar hiçbir şeyi çözmez. Kürtajı ve bebek kutularını yasakladıktan sonra yeraltı kürtajları ve çöplere ölmeleri için bırakılan çocukların sayısı artacak" ifadelerini kullandı.

Twitter'da ise başka bir kullanıcı, "Önce bebek kutuları yasaklanacak. Sonra kürtaj, ardından da doğum kontrol hapları. Orta Çağ'a geri dönüş" mesajını paylaştı.