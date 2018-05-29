Rusya, 'İsrail ile Suriye anlaşması'nı yalanladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ‘İsrail’le Suriye’nin güney sınırı konusunda anlaştıkları’na dair iddiayı yalanladı. Bogdanov, böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını söyledi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 10 televizyonu, Rusya ile İsrail’in Suriye’nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye hükümet güçlerine geçmesi, diğer güçlerin çekilmesi konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

Rus basını, Moskova’daki Primakov Okumaları etkinliğine katılan Bogdanov’a İsrail medyasında çıkan anlaşmayı sordu. Bogdanov, böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını söyledi.

Kanal 10’un haberinde sınır bölgelerinde, İran, Lübnan Hizbullahı ya da herhangi bir yabancı birliğin yer almayacağı konusunda da mutabık kalındığı da aktarılmıştı. Ayrıca, İsrail’in Suriye içindeki eylem özgürlüğünü koruyacağı ileri sürülmüştü. Suriye yönetiminin söz konusu anlaşmayı onayladığı da iddia edilmişti.