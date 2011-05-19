-RUSYA İSRAİL ATAŞESİNİ SINIR DIŞI ETTİ MOSKOVA (A.A) - 19.05.2011 - Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşe Vadim Leidermann'ı casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı etti. Rus "Gazeta" gazetesinde yayımlanan haberde, Moskova'nın casusluk yaptığı şüphesiyle Liedermann'ı "istenmeyen kişi" ilan ettiği, İsrail'in ise şüphelerin yersiz olduğu gerekçesiyle Rusya'dan açıklama beklediği kaydedildi. Gazeta, İsrail'deki Haaretz gazetesinin de konuyla ilgili haberinde, Leidermann'ın 12 Mayıs'ta Rus iç istihbarat servisi FSB elemanları tarafından diplomatik dokunulmazlığına rağmen tutuklandığını ve soruşturma sonunda ülkeyi terk etmesi için kendisine 48 saat süre tanındığını aktardı. Leidermann ve ailesinin, bu gelişmenin ardından 14 Mayıs'ta Rusya'dan ayrıldığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı, askeri ataşenin casusluk yaptığı iddialarını resmen yalanlarken, Leidermann'ın ülkeye giriş yapmasının ardından İsrail emniyet organları tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtildi. İsrail hükümeti de Rusya'dan bu konuda açıklama beklediğini kaydetti. İsrail'in eski Moskova Büyükelçisi Zvi Magen de İsrail basınına yaptığı açıklamada, bu olayda tek suçlunun Rus istihbarat servisi olmadığını savunarak, "Moskova'dan askeri ataşeyi çıkarma kararı üst düzeyde alınmış olabilir. Bu ülkeye (İsrail'e) şikayetini bildirme metodudur, diplomatik ilişkilerimiz bozulmadı demektir. Bizim devlete bir uyarı demektir" ifadesini kullandı.