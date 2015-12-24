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Dünya

Rusya IŞİD'le mücadele için Taliban'la işbirliği yapacak

IŞİD ile Taliban, Ocak ayında birbirlerine savaş ilan etmişlerdi

24 Aralık 2015 01:06

Rusya, "ortak düşman" olarak nitelendirdiği IŞİD'le daha etkin mücadele edebilmek için "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Taliban'la iletişime geçti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova'nın çıkarlarının Taliban'ınkilerle örtüştüğünü söyledi. Zamir Kabulov, Taliban'la bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti.

IŞİD'in son dönemde Afganistan'da ve Orta Asya ülkelerinde varlığını artırdığı biliniyor.

Kökü Irak ve Suriye'ye uzanan IŞİD ile Taliban, Ocak ayında birbirlerine savaş ilan etmişlerdi. Rusya ise IŞİD gibi Taliban'ı da "terör örgütü" olarak nitelendiriyordu.

 

Rusya, Kırgızistan'ı silahlandırıyor

 

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ülkesinin IŞİD tehdidi karşısında Kırgızistan ordusunu yeniden silahlandıracağını açıkladı.

Kremlin daha önce de Ekim ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki üssüne daha fazla helikopter göndereceğini duyurmuştu. Kırgızistan yetkilileri, vatandaşlarından 400'e yakınının Suriye'de IŞİD militanları ile birlikte savaşıyor olabileceğini söylüyor. Suriye'de savaşan çok sayıda Kırgızın da daha sonra ülkelerine dönmüş olabileceği belirtiliyor.

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