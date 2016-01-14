Rusya, IŞİD'le bağlantılı Rus vatandaşının kimliğini açıkladı

Rusya, İstanbul Sultanahmet’teki 10 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından IŞİD ile bağlantılı oldukları şüphesiyle Antalya'da gözaltına alınan üç Rus vatandaşından birinin Tataristan asıllı Aydar Suleymanov olduğunu açıkladı.

Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında söz konusu kişiyle ilgili bilgileri paylaştı. Gözaltına alınan Rus vatandaşlarının Rus diplomatlarla görüşmek istemediğinin bugün ortaya çıktığını aktaran sözcü, "Tabii ki görüşmek istemez. Çünkü 2013 yılından bu yana Rusya tarafından Interpol aracılığı ile aranıyor” dedi.

1984 doğumlu Aydar Suleymanov’un geçmişte Tataristan’da IŞİD terör örgütüne yandaş topladığını da sözlerine ekleyen Zaharova, gözaltındaki diğer iki Rus vatandaşının isimlerini açıklamayacaklarını belirtti. Zaharova, bu iki kişi hakkında uluslararası yakalama kararı olup olmadığını bilmediğini de ekledi.

Dün de bir Rus güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada tutuklanan üç Rus vatandaşından birinin hem Rusya'nın arama listesinde hem de uluslararası olarak arandığını söylemişti. Yetkili, gözaltına alınan diğer iki kişinin de birkaç yıl önce kendi isteğiyle yurt dışında eğitim görme gerekçesiyle ülkeden ayrıldığını belirtmişti.