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Dünya

Rusya: IŞİD'in 'savaş bakanı' Suriye'de öldürüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gülmurad Halimov'un başına 3 milyon dolarlık ödül koymuştu

08 Eylül 2017 12:57

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'in ‘savaş bakanı' olarak bilinen ve daha önce de öldürüldüğü iddia edilen Gülmurad Halimov'un Deyr ez Zor yakınlarında Rus jetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, Deyr ez Zor yakınlarındaki komuta merkezine yapılan hava saldırısında IŞİD'in 4 etkili komutanının da aralarında bulunduğu 40 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye ordusunun operasyonlarının görüşüldüğü komuta merkezinde, Tacikistan asıllı ve Tacikistan ordusunun özel kuvvetler biriminde görev yapmış olan ve daha sonra IŞİD'e katılan ‘savaş bakanı' Gülmurad Halimov'un da olduğu aktarıldı.

"Öldürülenler arasında 4 etkili komutan var"

Açıklamada, "Elimize ulaşan ve doğrulanan bilgilere göre, öldürülen militanlar arasında 4 etkili komutan da vardı. IŞİD eğitim kamplarına yeni militanların atanması ve mali işlerden sorumlu ‘Deyr ez Zor Şerifi' Ebu Muhammed El Şimali ve ‘savaş bakanı' Gülmurad Halimov da vardı" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik’in aktardığı habere göre bakanlık, Halimov'un aldığı ölümcül bir yaradan dolayı hayatını kaybettiğini vurguladı.

Halimov’un başına 3 milyon dolarlık ödül konmuştu

Tacikistan doğumlu Halimov, Tacikistan ordusunun özel kuvvetler biriminde albay ve keskin nişancı olarak görev yapmıştı. Halimov, ayrıca Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın polis özel operasyonlar biriminin (OMON) komutanıydı. ABD'nin askeri eğitim üstlerinde eğitilen Halimov, 2015 yılında Tacikistan'da ortadan kaybolmuş ve daha sonra da YouTube'da IŞİD'e katıldığını açıkladığı bir video ile ortaya çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen yıl Halimov'un başına 3 milyon dolarlık ödül koymuştu.

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